Um 7.36 Auer e Samschdeg de Moien huet de Buedem am Groussraum Oochen liicht geziddert.

Éischten Auswäertungen no war d'Biewen an enger Déift vun 10 Kilometer. Den Epizentrum war am Duerf Mulartshütte tëscht Oochen a Roetgen. Och am belsche Grenzgebitt war d'Biewen ze spieren.

Sou e Biewe kënnt an där Regioun ronn 1 mol d'Joer vir. Et wier dat stäerkste Biewen am Raum Oochen zanter 2013 gewiescht, heescht et vum Äerdbiewendéngscht "Erdbeben News".

Bis ewell goufe keng Schied verzeechent.