Am Weste vu Frankräich hunn 2.500 Leit zesummen an d'neit Joer gefeiert. De Versuch vun der Police, dës illegal Feier opzeléisen, ass ufanks mëssgléckt.

Eréischt e Samschdeg de Moie gouf d'Musek géint 5.30 Auer ausgemaach an déi leschte Gäscht sinn no an no heem gaangen, heescht et vun der Präfektur vum Département Ille-et-Vilaine an der Bretagne. Schätzungen no wieren den 2. Januar nach e puer Honnert Leit op der Plaz gewiescht. Ugefaangen hat d'Evenement schonn op Silvester.

Op Twitter huet den Inneminister Gérald Darmanin geschriwwen, dass d'Party ouni Gewalt op en Enn gaange wier. Allerdéngs ass d'Feier deels aus dem Rudder geroden. E Gefier vun der Police gouf a Brand gesat an 3 weiderer beschiedegt. Donieft goufen d'Poliziste mat Fläschen a Steng beworf.

© AFP/JEAN-FRANCOIS MONIER

Beim Verloosse vum Territoire goufen d'Techno-Fans vun de Beamte kontrolléiert a protokolléiert, well si géint d'Corona-Mesurë verstouss hunn. Weder de Couvre-feu, nach d'Hygiènesoploe goufe respektéiert. Déi meeschten hate wärend dem Rave kee Mond- an Nueseschutz un an hunn de Sécherheetsofstand net agehalen. Eng 1.200 Avertissements taxés goufe verdeelt. No den Organisateure gëtt den Ament nach gesicht.

Organiséiert gouf déi illegal Raver-Party an enger eideler Lagerhal zu Lieuron. Mënschen aus ganz Frankräich an esouguer aus dem Ausland sinn extra ugereest.