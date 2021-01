Virun de Berodungen tëscht de Ministerpresidenten an der Kanzlerin Merkel, hu sech d'Bundeslänner op eng Verlängerung iwwert den 10. Januar eraus gëeenegt.

Dat mellt d'Nooriichtenagence AFP.

A Punkto Schoul a Crèchen ass ee sech awer nach net eens. Hei kéint et, jee no Situatioun an de Bundeslänner, zu ënnerschiddleche Reegele kommen.