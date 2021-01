E Journalist vun engem lokale Radio huet gemellt, d'Ugräifer hätten d'Duerf ëmstallt a bis zu 50 Persounen ëmbruecht.

Radio France Internationale schwätzt vun op mannst 56 Doudegen an engen 20 Blesséierten. Reuters huet souguer 70 Doudesaffer gemellt.

Eréischt virun e puer Deeg goufen d'Resultater vum éischten Tour vun de Presidentiellen am Niger bekannt. Am Niger gëtt et ëmmer nees Attacken vun Al Kaida oder dem Islamesche Staat.