Am Mali sinn zwee Zaldoten, eng Fra an e Mann, an enger Bommenattack an der Regioun Menaka am Nordosten ëmkomm.

E Méindeg war déi franséisch Arméi schonn enger änlecher Attack ausgesat. Hei haten dräi Zaldoten hiert Liewe gelooss. Alles an allem sinn domadder elo zanter 2013 zanter dem Ufank vun der Militäroperatioun géint d'Dschihadisten an am Sahel 50 franséisch Zaldoten an der Regioun gestuerwen. Tristesse et solidarité avec les familles et les camarades de ces deux soldats morts pour la France. Depuis 2013, 50 d’ entre eux sont tombés au Sahel pour nous protéger. Soyons conscients du courage de nos jeunes compatriotes engagés sur le terrain pour défendre nos valeurs. https://t.co/uVGL2UBcio — Manuel Valls (@manuelvalls) January 3, 2021