An Norwegen si bis e Sonndeg de Moie 5 Doudeger nom Äerdrutsch d'lescht Woch an der Uertschaft Ask, 25 Kilometer vun Oslo, gebuerge ginn.

Dat lescht Doudesaffer gouf e Sonndeg de Moien um 6 Auer fonnt. E Mëttwoch de Moien war de Buedem zu Ask sou schlëmm gerëtscht, datt verschidden Haiser 400 Meter wäit deplacéiert goufen. Déi kinneklech Koppel an de Prënz Haakon ginn um Sonndeg am spéide Moien op der Onglécksplaz erwaart. D'Police hat e Freideg eng Lëscht vun 10 Vermëssten verëffentlecht. Dorënner zwee Kanner am Alter vun zwee an 13 Joer. Den Terrain bleift onstabel, sou datt d'Leit déi evakuéiert goufen, bis ewell net an hir Haiser zréck kënnen. Nach an der Nuecht op e Samschdeg hat de Buedem op en neits noginn.