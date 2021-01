E Méindeg ass e Boot vun der Bahamas-Insel Bimini fortgefuer a Richtung Florida, ass do awer ni ukomm.

Zanter e puer Deeg sichen d'Autoritéiten elo schonn no deem Boot, wat eigentlech nach de selwechten Dag hätt missten zu Lake Worth (Florida) ukommen. Et ass just 80 Kilometer wäit ewech vu Bimini.

E Samschdeg huet d'Garde Côte vu Florida matgedeelt, dass een zanter 3 Deeg ouni Succès nom Boot géif sichen. D'Gebitt an deem gesicht gëtt, ass enorm grouss. Et gëtt um Waasser an aus der Loft gesicht.

Well d'Boot e Méindeg net a Florida ukomm ass, war en Dënschdeg Alarm ausgeléist ginn. E Freideg gouf d'Sich ouni Erfolleg agestallt.