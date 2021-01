Dat spuenescht Schëff "Open Arms" huet am Mëttelmier 265 Flüchtlinge gerett, déi an Holzbooter viru Libyen ënnerwee waren.

An enger éischter Rettungsaktioun op Silvester konnte 169 Mënschen u Bord geholl ginn. E Samschdeg sinn nach emol 96 Persounen dobäi komm. Vill vun de Flüchtlinge kéimen aus Eritrea, heescht et vun "Open Arms".

Aktuell ass d'Open Arms eng 100 Kilometer virun der italienescher Insel Lampedusa. Ob d'Schëff awer do an den Hafen däerf, ass nach onkloer.

Italien huet an der Lescht ëmmer nees op Zäit gespillt a versicht d'Opnam vu Flüchtlingen, déi vu private Schëffer gerett ginn, an d'Längt ze zéien, fir schlussendlech awer nozeginn. Roum huet dann och rezent déi haart Strofe fir privat Rettungsschëffer entschäerft an och d'Konditioune fir Asyl ze kréie méi large gemaach.