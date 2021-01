D'Zuel vun de Bëschbränn ass a Brasilien am Joer 2020 ëm 12,7 Prozent an d'Luucht gaange par rapport zum Joer virdrun.

Mat 222.798 Bränn gouf domat den héchste Stand zanter 2010 erreecht, schreift INPE. Eleng 103.000 Feiere goufen am Amazonas registréiert, 22.000 am Pantanal, engem vun de gréisste Banneland-Fiichtgebitter vun der Welt. Béid, den Amazonas an de Pantanal, sinn 2 vun de wichtegsten Ekosystemer op eisem Planéit. Ronn ee Véierel vum brasilianesche Pantanal ass zejoert duerch d'Flamen zerstéiert ginn.

Ëmmer nees gëtt de brasilianesche President Jair Bolsonaro fir seng Klimapolitik kritiséiert. Experten no géingen déi meeschte Bränn duerch Mënschenhand entstoen, fir Plaz fir Déierenhaltung a Landwirtschaft ze schafen. De Reebësch ass vun immenser Bedeitung fir de Klimaschutz a gëllt dowéinst och als "gréng Long" vun der Äerd. D'Beem kënnen CO2 ophuelen a späicheren. Wann d'Beem verbrennen, ofstierwen oder ofgeholzt ginn, ginn d'Zäregaser weider an d'Atmosphär.

Am Joer 2019 gouf eng Hausse vun 48,7 Prozent bei de Bëschbränn notéiert. Dat Joer, an deem den Jair Bolsonaro President gouf.