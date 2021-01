E Méindeg gouf um "Old Bailey Court" zu London d'Urteel gesprach, datt de Wikileaks-Grënner net wäert un d'USA ausgeliwwert ginn.

Wéi et an der Argumentatioun vun de Riichter heescht, géifen de gebiertegen Australier keng fair Prozess-Konditiounen am Fall vun enger Ausliwwerung an den USA erwaarden. Och wier Ee besuergt iwwert de schlechte Gesondheetszoustand vum Assange. Et dierft awer net dat lescht Urteel virum Old Bailey sinn, wëll béid Säite wäerten Appell aleeën.

An den USA sollt den 49 Joer alen Australier wéinst Verëffentleche vu geheimen Dokumenter an de Verstouss géint d'Anti-Spionage-Gesetz viru Geriicht kommen. Hie kéint bis zu 175 Joer Prisong kréien.

Zanter iwwer annerhallwem Joer sëtzt den Assange an engem britteschen Héichsécherheetsprisong. Hie war am Abrëll 2019 a Groussbritannien verhaft ginn, nodeem hie virdru 7 Joer laang an der Botschaft vum Ecuador zu London verbruecht hat.

Wikileaks hat 2010 an 2011 honnertdausende Säiten aus geheime Schreiwe publizéiert, an der Haaptsaach iwwert den Asaz vun den USA am Irak-Krich.