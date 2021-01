Doriwwer gëtt haut bei zwou Stéchwalen am Georgia decidéiert. Et geet ëm 2 Sëtz am Senat, déi dem Joe Biden seng Presidence beaflosse wäerten.

An de leschte Joren haten dem Trump seng Republikaner eng Majoritéit vun 53 zu 47 Sëtz. Wann dem Biden seng Demokraten déi zwee Sëtz am Georgia géife kréien, hätte si d'Majoritéit.