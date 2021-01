En Dënschdeg fänkt dat neit Parlament u mat schaffen. Mat dësem Wiessel huet sech de Maduro och déi komplett Kontroll iwwert d'Politik vum Land geholl.

Vill Leit aus dem Venezuela sinn net wiele gaangen, well si d'Gefill haten, datt si keng Wal haten. Esou wollte si hire Protest géint déi lescht Wale weisen. D'Oppositioun hat d'Leit opgeruff, fir net wielen ze goen, well si Walbedruch gefaart hunn. Iwwert e virtuelle Referendum, dee vun der Regierung net unerkannt gouf, hate vill Venezuelaner fräi a fair Wale gefuerdert.

Dee Schratt huet awer dem Madura an d'Kaarte gespillt, deem seng Muecht esou fest geséchert ass, wéi nach ni. No enger "riseger Victoire" kann hien elo regéieren, dat fräi am Parlament an an der Regierung, ouni op d'Stëmme vun der Oppositioun mussen ze hoffen.

D'EU an och d'USA kennen d'Resultat vun der Wal net un. Dës Wale wieren ondemokratesch an net representativ gewiescht. Mol keen Drëttel vun de Walberechtegten ass wiele gaangen.

Enger Ëmfro vun engem Meenungsfuerschungsinstitut erkennen 62 Prozent vun der Populatioun weder de Staatschef Nicolas Maduro nach de selwerernannten Interimspresident Juan Guaido un.

Vill Leit haten hir Erwaardungen an de Guaido gesat, deen dat och bekräftegt hat, ma dobäi eraus koum bal näischt ausser Feelschléi vun der Oppositioun. De Guadio, dee bis ewell President vun der Nationalversammlung war, verléiert um 5. Januar och seng Immunitéit. Et gëtt elo gefaart, datt hien an d'Exil muss goen, well hie vun der Regierung vum Maduro verfollegt gëtt.

96 Prozent vun de Venezuelaner liewen an Aarmut. Si mussen hir ganz Energie an hiren Alldag stiechen, fir ze iwwerliewen.