32 Mënsche waren am Mäerz 2016 bei den Attentater ëmkomm, vill weider Leit goufe blesséiert.

Déi 10 Ugekloten, déi elo de Prozess gemaach kréien, musse mat liewenslaanger Prisongsstrof rechnen. Géint 3 weider Leit gouf d'Verfaren agestallt, wéi de Parquet matgedeelt huet. Den Datum fir de Geriichtsprozess steet awer nach net fest.

Den 22. Mäerz 2016 gouf et islamistesch terroristesch Uschléi um Flughafen zu Bréissel an an der U-Bahn, bei där 32 Leit hiert d'Liewe gelooss hunn. Ënnert den Ugekloten ass och de Salah Abdeslam, deen zu enger Zell vum IS gehéiere soll, déi ënner anerem d'Attentater vu Paräis am November 2015 an och eben déi zu Bréissel am Mäerz 2016 soll ausgeüübt hunn. De Mann gouf den 20. Mäerz scho verhaft, dat wéinst enger Schéisserei mat der Police, bei där 3 Beamte blesséiert goufen. Dowéinst krut hie schonn de Prozess gemaach an ass zu 20 Joer Prisong verurteelt ginn.

Ugeklot gëtt och de Belsch Oussama Atar. Hie gëllt als héije Member um IS a soll d'Attentater vu Paräis a Bréissel mat geplangt hunn. Den franséische Geheimdéngscht no wier den Atar a Syrien ëm d'Liewe komm, hie gëtt awer trotzdeem en Absence an der Belsch ugeklot.

Dat aalt Gebai vun der Nato zu Bréissel gouf extra ëmgebaut, datt ee Plaz fir all déi dausende Leit huet, déi an dëse spezielle Prozess bei eisen Noperen agebonne sinn.