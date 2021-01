Et ass déi éischte Kéier zanter Joren, datt och den Emir vum Katar dobäi war an nees a Saudi-Arabien gereest ass.

2017 hate sech Saudi-Arabien, Ägypten, de Bahrain an déi Vereenegt Arabesch Emirater Sanktioune géint de Katar ausgeschwat, well dësen dem Iran a radikalislamesche Vereenegunge soll nostoen. D'Regierung zu Doha hat dës Virwërf zeréckgewisen.

Elo duerch den Impuls vun den USA an dem Kuwait hunn all déi betraffe Länner eng Konventioun fir Solidaritéit a Stabilitéit ënnerschriwwen. Et ass och säit 2017 déi éischte Kéier, datt den Emir vum Katar a Saudi-Arabien war an um Treffe vun de sechs Staate vum Golf-Kooperatiounsrot deelgeholl huet. Dëst hat Saudi-Arabien selwer erméiglecht, well d'Land annoncéiert hat, de Loftraum an d'Grenzen zum Noper nees opzemaachen.

D'USA haten Drock op déi bedeelegt Länner erhéicht, fir datt si eng Eenegung fannen. D'Amerikaner haten argumentéiert, datt déi arabesch Staaten zesumme misste schaffen, fir datt een den Iran kann isoléieren.