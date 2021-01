Am US-Bundesstaat Georgia lafen zanter e Mëttwoch den Owend zwou Komplementarwalen fir zwee Sëtz am Senat zu Washington.

De Ballotage ass dohier esou wichteg, well sech domadder decidéiert, wien an Zukunft eng Majoritéit wäert hunn an der éischter Kongress-Chamber. Fir dat ze erreechen, missten d’Demokraten allen 2 Sëtz wannen.

Bis ewell sinn déi Resultater, déi schonn ausgezielt sinn, esou enk beieneen, dass een nach net kéint soen, wien d’Nues vir huet.