Am Kongress soll dëse Mëttwoch den Joe Biden als Vainqueur vun de Presidentiellen offiziell confirméiert ginn.

De Vott am Senat an am Representantenhaus gëllt als Formalitéit, allerdéngs hunn eng Partie republikanesch Senateuren an Deputéiert annoncéiert, ze protestéieren. Si fuerderen eng Enquête-Kommissioun, déi d’Walresultat nach emol misst iwwerpréiwen.

Den Nach-President Trump huet op Twitter wëssen gedoen, dass hien um Mëttwoch eng Ried wäert halen, op enger Maniff zu Washington, wou géint d’Nominatioun vum Biden protestéiert gëtt.