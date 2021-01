De saarlännesche Ministerpresident Tobias Hans (CDU) huet déi geplangte Lockerunge vun de Corona-Mesuren hei am Land "irresponsabel" genannt.

"Ech halen dat éierlech gesot fir irresponsabel, bei esou Virus-Inzidenzzuelen ze lackeren", sou den Tobias Hans am Gespréich mam "SR".

En Dënschdeg gouf jo annoncéiert, dass zu Lëtzebuerg d'Butteker an d'Kultur- a Fräizäitariichtungen ënner bestëmmte Konditiounen nees dierfen opmaachen. De Couvre-feu gëllt nees vun 23 Auer un amplaz vun 21 bis 6 Auer. An de Schoulen geet een nees iwwer an de Präsensunterrecht. Den Horesca bleift weiderhin zou an och d'Kontaktaschränkungen änneren net.

En Dënschdeg gouf an Däitschland de Contraire decidéiert, dëst gëllt och am Saarland. D'Moossname goufen do bis den 31. Januar verlängert an d'Kontaktaschränkungen nach emol verschäerft op just nach Treffe vu Leit bannent dem eegene Stot a maximal enger Persoun, déi net mat am Stot lieft. Bis ewell konnt ee sech zu maximal 5 Persounen aus zwee Stéit treffen.