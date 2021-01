Déi 3 Länner hunn den Iran opgefuerdert, déi ëmstridden Uräicherung op 20% direkt ze stoppen a weider Eskalatiounen z'evitéieren.

An engem gemeinsame Communiqué betounen d'Ausseministere vun Däitschland, Frankräich a Groussbritannien, dass eng Uräicherung vun Uran am Iran e grousse Risk géif duerstellen. Hei geet et och ëm d'Proliferatioun, also dem Weidergi vu Material, Technologie a Fachwësse vun Atomwaffen.

Teheran hat e Méindeg mat der Uräicherung vun Uran op 20% ugefaangen, dat an der ënnerierdescher Atomanlag Fordo, ronn 180 Kilometer südlech vun Teheran an esou géint dat internationaalt Atomofkommes (JCPoA) verstouss. An sech ass hei jo e Wäert vun 3,67% maximal virgesinn.

D'Ministere vun den 3 Länner bezeechnen dëse Schratt als eng uerg negativ Entwécklung a kéint och den zukünftege Relatiounen tëscht den USA an dem Iran schueden. Den Iran misst elo direkt d'Uräicherung nees stoppen an d'Grenzwäerter anhalen.