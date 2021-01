Polizisten hunn an der Mall vun engem Auto, deen zu Königswinter geparkt stoung, eng weiblech Läich fonnt.

Et handelt sech ëm eng 48 Joer al Fra, déi duerch Gewaltawierkung gestuerwen ass, wéi d'Police en Donneschdeg zu Bonn matgedeelt huet. Déi 22 Joer al Duechter an e Jonkt vu 15 Joer si wéinst dréngendem Verdacht festgeholl ginn. Géint déi 2 leeft en Haftbefeel wéinst Doutschlag. D'Dot muss wärend de Feierdeeg geschitt sinn.

Den Auto war der Police 3 Deeg viru Silvester vun Zeie gemellt ginn, well en ouni Placken hallef op der Fuerbunn stoung. Wéi d'Beamten op der Plaz frësch Spuere vun engem Accident entdeckt hunn, hu si probéiert d'Proprietärin z'erreechen. Ouni Succès. De Won gouf doropshin ofgeschleeft.

Am Laf vun den Ermëttlunge wéinst méiglecher Fahrerflucht huet d'Police déi grujeleg Entdeckung gemaach. En Dënschdeg gouf déi doudeg Fra an der Mall vun hirem Auto fonnt. D'Police judiciaire huet d'Ermëttlungen iwwerholl an d'Läich gouf obduzéiert.

Ganz séier ass déi 22 Joer al Duechter vum Affer an d'Viséier geroden. Och der jonker Fra hir Kolleege goufe verhéiert. En Dënschdeg den Owend huet si zouginn e Sträit mat hirer Mamm an der Nuecht op den zweete Chrëschtfeierdag gehat ze hunn. Do wier et zu Gewalthandlunge géint d'Otemweeër vun hirer Mamm komm.

Déi 15 Joer al Frëndin vun der Duechter soll un der Dot bedeelegt gewiescht sinn. D'Mamm wier gestuerwen. De 16 Joer ale Frënd vun der Jugendlecher soll duerno gehollef hunn, d'Läich an den Auto ze droen an op eng aner Plaz gefouert ze hunn.

De Parquet Bonn huet en Haftbefeel beim zoustännege Riichter géint d'Duechter an hir Frëndin wéinst Doutschlag gefrot.