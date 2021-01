De 6. Januar haten Trump-Supporter d'Häerz vun der Demokratie zu Washington gestiermt, e puer Dose Leit goufe verwonnt. 5 Persounen hunn net iwwerlieft.

Et huet laang gedauert, ma een Dag, nodeems de Kapitol zu Washington vu Manifestanten a Pro-Trump-Aktiviste gestiermt gouf, huet sech en Donneschdeg den Owend den Trump zu Wuert gemellt a sech vun der Gewalt distanzéiert.

Hie wier entsat, sot hien an engem Video op Twitter. Hien hätt d'Arméi an d'Nationalgarde elo beoptraagt, d'Gebai ze sécheren.

D'Leit, déi randaléiert hunn, géifen net d'Land representéieren, sou de Republikaner. Wie géint d'Gesetzer verstéisst, misst och dofir bezuelen, huet den Trump nach gesot, dee vu ville Leit Schäinhellegkeet virgehäit kritt. Schliisslech soll hie selwer laang genuch dofir gesuergt hunn, dass et zu esou Onrouen an den USA komme kéint, fanne Kritiker.

Den amtéierende President huet verséchert, dass et zu engem normalen Oflaf vun der Amtsiwwergab am Wäissen Haus wäert kommen. Den Joe Biden wäert jo den 20. Januar als nächsten US-President vereedegt ginn.

Wat war geschitt?

Wärend den Demokrat Joe Biden als 46. President vum Senat sollt confirméiert ginn, hu sech virun den Diere vum Kapitol eng Abberzuel Demonstrante versammelt. Ugangs hunn d'Trump-Unhänger nach friddlech demonstréiert, dunn ass d'Situatioun eskaléiert. Op Fotoen a Videoen ass ze gesinn, wéi honnerte Leit de Kapitol gestiermt, Fënstere futti geschloen an och Saachen am historesche Gebai geklaut hunn. Rieds geet an de Medie vun deels 500 Leit.

5 Persoune gestuerwen, iwwer 50 Poliziste blesséiert

Fir d'Situatioun ënner Kontroll ze kréien, koum och Tréinegas an den Asaz. En Donneschdeg huet et nach geheescht, dass 4 Persoune gestuerwe wieren. 1 Fra gouf ugeschoss, 3 weider Persoune sinn aus anere medezineschen Ursaache verscheet. Stand Donneschdeg goufen eng Dose Poliziste blesséiert, 2 dovu méi uerg. Um Freideg de Moien koum dunn déi traureg Nouvelle, dass ee vun de Beamten u senge Blessure gestuerwe wier. Am Ganze wiere 56 Poliziste bei den Ausernanersetzunge verwonnt ginn. 68 Persoune goufe festgeholl. Weltwäit hunn d'Onrouen an den USA fir hefteg Diskussioune gesuergt. Am Fokus vun de Kriticke stoung virun allem den amtéierende President Donald Trump.

Police-Chef vum Kapitol trëtt zeréck

E puer Stonnen nom Virfall am Kapitol hat den zoustännege Police-Chef Steven Sund säi Récktrëtt annoncéiert. Him gouf reprochéiert, net gutt genuch op esou ee gewalttätegen Undrang virbereet gewiescht ze sinn. D'Demokratin Nancy Pelosi hat dem Sund säi Récktrëtt gefuerdert.

De Chef vun der Kapitol-Police hat en Donneschdeg wësse gedoen, dass dës Attack net vergläichbar wier mat deem, wat hien a sengen 30 Joer als Polizist zu Washington erlieft hätt. D'Beamten hätten "heldenhaft" agéiert, sou de Sund. D'Eskalatiounen huet hien iwwerdeems als "kriminellt, randaléierend Verhalen" bezeechent.