An der mexikanescher Stad Celaya gouf et en déidlechen Ugrëff virun engem Wunnhaus, an deem eng Bäisetzung ofgehale gouf.

Onbekannter hunn 9 Persounen erschoss, eng weider gouf blesséiert. D'Hannergrënn vun der Dot si bis ewell nach onkloer.

Am September goufen et an der selwechter Regioun bannent e puer Wochen direkt 2 Ugrëff op Trauerfeiere mat am Ganze 14 Doudesaffer. Ee vun den Ugrëff war och zu Celaya.

Jéngste Statistiken no ginn a Mexiko mat sengen 130 Milliounen Awunner pro Dag ëm 100 Morde registréiert. Am Verglach: An Däitschland goufen am Joer 2019 am Ganzen 245 Persounen ëmbruecht.