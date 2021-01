Den US-Fligerkonstrukteur Boeing huet der Strof vun ëmgerechent 2 Milliarden Euro am Zesummenhang mam Crash vu senger Maschinn 737 Max zougestëmmt.

Dat huet den US-Justizministère en Donneschdeg zu Washington matgedeelt. Als Géigeleeschtung gi strofrechtlech Verfare géint d'Firma an den USA wéinst presuméiertem Bedruch gestoppt.

De Parquet hat Boeing reprochéiert, den Autoritéiten Informatiounen iwwert de Stabiliséierungssystem MCAS virenthalen ze hunn. Dëse System hat bei den 2 Crashen an Indonesien an Ethiopien mat am Ganzen 346 Doudesaffer eng wesentlech Roll gespillt. En dréckt am Fall vun Turbulenzen d'Nues vum Fliger automatesch erof, och wann d'Pilote géigesteieren.

D'Firma hätt "Profit iwwer Offenheet" gestallt, "Hallefwouerecht" verbreet a "Vertuschung" géintiwwer den Autoritéite bedriwwen, sou de Parquet a senger Erklärung. De Fligerkonstrukteur muss deemno eng Geldstrof an Héicht vun 243,6 Milliounen Dollar, 1,77 Milliarden Dollar Entschiedegung u seng Clienten, sou wéi 500 Milliounen Dollar, fir en Entschiedegungsfong fir déi Hannerbliwwe vun den Affer bezuelen.

De Konzernchef David Calhoun huet erkläert, d'Geldstrof wier "dat Richtegt" am Hibléck op den Echec vun der Firma. Et wier "eng seriö Erënnerung, wéi eng Konsequenzen et fir eis Firme kann hunn, wann ee vun eis hannert dësen Erwaardunge bleift".

D'US-Autoritéiten hate Mëtt November e Fluchverbuet fir d'737 Max opgehuewen, dee fir 20 Méint sollt zielen. De Verbuet war als Konsequenz no béide Crashe verhaange ginn. Fir gréng Luucht fir eng Relance fir de Fluchverkéier ze kréien, hat Boeing eng Rei technesch Verännerunge virgeholl.