Wat den Hëtzt-Rekord ugeet, esou sinn 2020 an 2016 gläich op. 2020 louchen d'Temperaturen weltwäit 1,25 Grad iwwer dem virindustriellen Niveau.

Dat mellt de Copernicus-Déngscht, deen dat weltwäit Klima erfuerscht. 2020 ass domadder esou waarm wéi 2016, obwuel de Phänomen"La-Nina" deels fir Ofkillung gesuergt huet.

2020 war also aussergewéinlech waarm an dat ass fir de Copernicus-Déngscht eng Erënnerung, wéi wichteg et ass, datt d'Emissiounen däitlech erofgesat ginn. Just esou kéint een an Zukunft negativ Auswierkungen op d'Klima verhënneren.

Ouni d'La-Nina wier 2020 dat wäermste Joer ginn, dat et zanter der Opzeechnung vun de meteorologesche Wäerter gouf. 2016 war esou waarm ginn, wéinst dem anere Phänomen, genannt El-Nino. D'Phänomen El-Nino, wat all 2 bis 7 Joer optrëtt, suergt mat Hëllef vum Waasser aus dem Pazifik dofir, datt d'Temperatur weltwäit liicht an deem Joer eropgeet. D'La-Nina, wat aktuell aktiv ass, mécht de komplette Géigendeel.

An Europa, an domadder och zu Lëtzebuerg, dogéint war 2020 dat mat Ofstand wäermste Joer. Et hat 0,4 Grad méi wéi 2019 an 1,6 Grad méi wéi d'Moyenne vun der Referenzperiod 1981 bis 2010 an domadder esouguer 2,2 Grad méi, wéi nach virum industriellen Zäitraum.