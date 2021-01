2020 ass an der Geschicht vum Taiwan dat éischte Joer, wou d'Zuel vun den Awunner op natierlech Aart a Weis erofgaangen ass.

Dat lescht Joer goufen eng 165.000 Puppelcher gebuer, dat si ronn 7 Prozent manner, wéi nach 2019. Domadder ass et dann déi éischte Kéier am Taiwan, datt d'Zuel vun den Doudegen, 173.156, méi héich war wéi d'Zuel vun de Gebuerten. Wéi den Inneministère matgedeelt huet, wier d'Populatioun op der Insel ëm 0,2 Prozent gefall op 23.56 Millioune Leit.

Zanter dem Joer 2000 geet d'Zuel vun de Gebuerten am Land ëmmer weider erof an der selwechter Zäit hunn d'Léin am Land awer quasi stagnéiert. Frae ginn an tëscht méi spéit bestuet a kréie méi spéit dat éischt Kand. Ganz dacks wëlle si aktuell léiwer méi eng kléng Famill respektiv bleiwe souguer léiwer Single.

Obwuel d'Léin am Land nämlech net eropginn, ginn d'Liewenskäschten an d'Luucht. Donieft gëtt et am Land keng gutt Ënnerstëtzung fir Eltere mat Kanner, esou datt vill jonk Frae musse schaffe goen an hir Pläng, fir e Kand ze kréien, no hanne verleeën.

2019 war d'Gebuerterat am Taiwan déi zweet klengst op der Welt, direkt hanner Südkorea, wou d'Populatioun iwwregens och dat leschte Joer fir déi éischte Kéier zeréckgaangen ass. Och a Südkorea spillt dat finanziellt e grousse Grond, well et am Land deier ass, e Kand opzezéien.