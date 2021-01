Am Gambia hunn déi zoustänneg Agence bal 3 Tonnen Kokain saiséiert

D'Liwwerung wier vun Ecuador am Hafen vun Banjul ukomm a wier als industriellt Salz deklaréiert ginn.

Et ass déi gréisste Quantitéit un Drogen, déi d'Autoritéiten am Gambia jeemools konnte sécherstellen. De Wäert vum Kokain läit Schätzunge no bei 72,4 Milliounen Euro.

Als Besëtzer vun der Drogeliwwerung war e 37 Joer ale franséische Staatsbierger uginn, no deem elo gesicht gëtt. Westafrika gëllt als wichteg Transitplattform fir d'Liwwerung vun Drogen aus Südamerika Richtung Europa.