Hëllefsorganisatioune fäerten elo, datt sech doduerch d'humanitär Kris am Land verschäerft.

Dat, well et esou méi schwéier gëtt, fir mat den Houthien zesummen ze schaffen.



Washington reprochéiert den Houthien, datt se vum Iran ënnerstëtzt ginn, am Kampf géint d'Regierung am Yemen. Dës kritt Hëllef vu Saudi-Arabien, engem Alliéierten vun den USA.