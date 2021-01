D'Police huet an der Géigend vu München e Kanal misse spären, nodeems d'Äisuewerfläch agebrach ass.

Vill Leit huet et de Weekend iwwer bei de Nymphenburger Kanal a Bayern gezunn, fir mat de Schlittschong ze fueren. Well den Undrang ze grouss an d'Äis ze dënn war, ass d'Uewerfläch opeemol gebrach. E Kand an een Erwuessene sinn an d'Waasser gefall, wieren awer net blesséiert ginn, huet e Spriecher vun der Police matgedeelt.

Do virdru gouf schonn den Appell un d'Leit dobausse gemaach, déi beléifte Wanter-Attraktioun ze vermeiden, wou gären emol mat Schlittschong um Äis gefuer gëtt. Nomëttes gouf de Kanal du vun der Police gespaart.