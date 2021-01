Oppe Butteker zu Lëtzebuerg a weiderhin zouen Dieren an Däitschland. Dat suergt virun allem an der Grenzregioun fir e gewëssen Onmutt.

D'Geschäftsleit déi aner Säit vun der Grenz fäerten, datt hir Venten dorënner leide wäerten, an dat an enger Situatiounen, wou ville vun hinne souwisou schonn d'Waasser bis zum Hals steet.

De Serge Pauly mat engem Stëmmungsbild aus der Tréierer Foussgängerzon.

"Mir maachen op", ass op den Affichen ze liesen. Dat wat op den éischte Bléck no verbruetem Widderstand géint déi aktuell Corona-Restriktiounen ausgesäit, ass vill méi eng däitschlandwäit Sensibiliséierungsaktioun. Och de Patrick Sterzenbach, President vum Tréierer Geschäftsverband, huet seng Diere symbolesch opgemaach. Net fir ze verkafen, mee fir ze weisen, wéi voll seng Stocken nach sinn:

"Déi meescht vun eis hunn hiert ganzt Kapital an d'Wanterwuer investéiert. An déi däerfe mir warscheinlech bis Ufank Februar net verkafen. Alles wat mir hunn, stécht am Stock vu Wanterartikelen, déi mir net méi lass ginn. Eis feelen awer domadder Sue fir an d'Fréijoer- an an d'Summerkollektiounen z'investéieren."

Verbonne mat dëser Aktioun ass dann och d'Fuerderung un déi däitsch Regierung, dass déi och fir esou saisonal Verdéngschtausfäll opkënnt.

De Schonghändler Rudolf Berg dogéint wëll sech net op staatlech Ënnerstëtzunge verloossen. Hie freet sech villméi doriwwer, dass hie scho virun 10 Joer an e groussen Online-Shop investéiert huet. Mat all deene Päck, déi seng Mataarbechter hei verschécken, ass den Ëmsaz vu sengem Buttek trotz Lockdown stabil bliwwen. En zweet Standbeen, dat zënter dem Fréijoer d'Iwwerliewe vum Buttek ofséchert.

"Mir hunn am Fréijoer eisen Opwand nach emol massiv verstäerkt a verkafen elo och iwwer d'Plattformen, déi net wierklech lukrativ sinn. Mä am Moment geet et nëmmen drëms, eis Wuer lass ze ginn. Do ass Rentabilitéit net esou wichteg. D'Haaptsaach ass, dass mir liquid bleiwen."

Och d'Vente un der Dier wär net wierklech rentabel, mä éischter e Service um Client.

E Client, deen zënter dem 11. Januar riskéiert, seng Suen zu Lëtzebuerg auszeginn. Den Tréierer Geschäftsverband observéiert nämlech mat enger gewëssener Skepsis, dass d'Butteker hei am Land erëm opmaachen däerfen. Et géif een der Lëtzebuerger Konkurrenz jiddwer Euro vergonnen, mä den Deconfinement géif warscheinlech ze fréi kommen.

D'Tréierer Geschäftsleit hoffen, dass d'Infektiounszuelen an Däitschland weider erofginn, fir dass och si Ufank Februar hir Dieren erëm opmaachen däerfen.