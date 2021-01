Dee gréisste Marché am sougenannten „Darknet“ krut e Stréch duerch d’Rechnung gemaach.

Déi däitsch Police soten Dënschdeg de Moien, si huet den Operateur vun deem Internetsite, op deem Drogen, Kreditkaarten a Waffe fir Cyberattacke verkaf ginn, festgeholl a säin Internetsite ofgeschalt.

Et war de Beamte vu Koblenz an Oldenburg gelongen, den "DarkMarket" zouzemaachen an de Server ofzeschalten. Donieft goufen nach weider 20 Serveren a Moldau an an der Ukrain zougemaach.

Den illegalen Internetsäitebedreiwer soll eng hallef Millioun Cliente gehat hunn, déi hir Geschäfter iwwer Kryptowärung bezuelt hunn. D'Police huet ronn 140 Milliounen Euro saiséiert.