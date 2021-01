Hien ass am Alter vu 87 Joer un de Suitte vun enger Kriibserkrankung gestuerwen.

Hie war ee vun de wichtegsten Ënnerstëtzer vum Donald Trump an de Republikaner.

De Fils vun engem TAxichauffer zu Boston huet 1995 déi grouss Computer-Foire an den USA fir 800 Milliounen Dollar verkaf an de Gewënn an de Casino-Business investéiert.

2019 war säi Privatverméigen op 33 Milliarden Dollar geschat ginn.