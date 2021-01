D'Baleare versiche mat neien drastesche Moossnamen, d'Verbreedung vum Coronavirus anzedämmen.

Well d'Balearen bal déi héchsten Infektiounszuelen a ganz Spuenien hunn, wëll d'Regierung elo nach méi haart duerchgräifen. Nei Restriktioune gi verhaangen, déi e Krack méi streng si wéi déi aus der Vergaangenheet.

Nodeems et verbuede gouf, Leit bei sech heem z'invitéieren, solle Passagéier elo am ëffentlechen Transport net méi matenee schwätzen. Op dës Manéier soll verhënnert ginn, dass Aerosole fräigesat ginn an ee sech an de Busser infizéiert. Wéi an Zukunft soll kontrolléiert ginn, ob dës Mesure dann och agehale gëtt, ass net gewosst. Op Mallorca mussen iwwerdeems och d'Restauranten, Baren, Akafszentren a Fitnessstudioen hir Dieren zoumaachen.

En Dënschdeg louch den Inzidenzwäert vun de leschte 7 Deeg pro 100.000 Awunner bei ronn 310.