Déi finnesch Regierung wëll verhënneren, dass an Dänemark nach emol Millioune Näerze mussen dout gemaach musse ginn.

Finnesch Fuerscher schaffen de Moment un engem Impfstoff, deen Déiere wéi Näerzen a Marder schütze soll. Déi finnesch Federatioun fir Pelzdéierziichter Fifur kooperéiert bei der Entwécklung mat engem Fuerschungsteam vun der Universitéit Helsinki. Dëse Virus ass keng Gefor fir d'Mënschen, sou d'Assistenzprofessesch Tarja Sironen, en Ausbreede bei Déieren an der Landwirtschaft, Pelzindustrie an an der Déierewelt allgemeng a Finnland misst awer séier an effektiv verhënnert ginn.

Mat engem Vaccin fir infektiounsufälleg Déiere soll evitéiert ginn, dass de Virus op Pelzziichtereien ausbrécht. Och wann Déiereversich an Iwwerpréiwungen Zäit géife brauchen, schafft een drun, sou séier wéi méiglech e wierksamen Impfstoff hierzestellen. Dat wäert net just Déiere schützen, ma och d'Gesondheet vun de Mënschen, déi sech ëm si këmmeren. D'Testphas dierft e puer Méint daueren.

Op finnesche Pelzdéierfarme gëtt et bis ewell keng bekannte Corona-Fäll. An aneren EU-Länner wéi Holland an Dänemark huet et anescht ausgesinn. An Dänemark hat ee sech, no engem Corona-Ausbroch ënner Näerzen, suerge ëm d'Auswierkungen op d'Mënsche gemaach an decidéiert, iwwer 15 Millioune Pelzdéieren dout ze maachen an d'Zuucht bis Enn 2021 ze verbidden.

Nodeems nach an e puer aneren Näerzziichtereien an Europa de Virus ausgebrach war, schafft och Russland un engem eegenen Impfstoff fir Déieren. Dee Vaccin soll Enn Januar virleien, sou d'Ausso vum Chef vun der Agraropsiichtsagence Rosselchosnadsor, Sergej Dankwert, am Dezember an enger russescher Fachzeitung. D'EU, d'USA a Singapur sinn un hirem Vaccin interesséiert.