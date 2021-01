Hien huet eng deementspriechend Demande vun den Demokraten refuséiert.

Dat amerikanescht Representantenhaus wäert um Mëttwoch eng Impeachment-Prozedur géint de President Trump lancéieren. Demokraten reprochéieren him, datt hien de Stuerm op d'Capitol zu Washington soll provozéiert hunn.

Et gëllt awer als onwarscheinlech, datt den Trump, um Ënn wäert missen ofdanken. Dofir ass eng ze grouss Majoritéit néideg.



Op d'Hëllef vum Vizepresident Pence kënnen d'Demokraten net zielen. De Pence wäert den Impeachment vum Donald Trump net via d'Verfassung an d'Weeër leeden. Hien huet eng deementspriechend Demande vun den Demokraten refuséiert. Et wier net am Interessi vun der amerikanescher Natioun.

Kritik vum Donald Trump: Impeachment als Suivi vun der gréisster Hexejuegd an der Politik