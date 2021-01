D'Doudesurteel géint d'Lisa Montgomery ass e Mëttwoch am Prisong Terre Haute am US-Bundesstaat Indiana vollstreckt ginn.

Den Ieweschte Geriichtshaff hat kuerz virdrun hiren Accord fir d'Hiriichtung ginn. Déi 52 Joer al Verurteelt war wéinst dem grausame Mord un enger schwangerer Fra zum Doud verurteelt ginn.

E Méindeg war d'Vollstrecke vum Urteel wéinst Zweiwel um geeschtegen Zoustand vun der Fra ausgesat ginn. Op der Cour d'Appell war dës Decisioun den Dag drop nees annuléiert ginn. De Supreme Court zu Washington huet den Autoritéite Recht ginn.

Déi lescht Fra, déi an den USA zum Doud verurteelt gi war, war d'Bonnie Heady. Si gouf 1953 vergaast.

D'Lisa Montgomery hat eng schwanger Fra am Joer 2004 brutal erwiergt, hat dat ongebuerent Kand aus dem Bauch geschnidden a gekidnapped. No der Dot gouf si an hirem Haus zu Skidmore am US-Bundesstaat Missouri, ronn 250 vun der Plaz vun der Dot ewech, festgeholl. De Puppelchen, deen déi grujeleg Dot iwwerlieft hat, hat si bei sech. Ier si d'Dot zouginn huet, hat si der Police an hirem Mann gezielt, si hätt d'Meedche selwer op d'Welt bruecht. Si gouf 2007 zum Doud duerch d'Gëftsprëtz verurteelt.

D'Lisa Montgomery / © AFP

Den US-Justizministère huet d'lescht Joer an hirem Fall, sou wéi bei 12 aneren zum Dout verurteelte Prisonéier decidéiert, dass d'Hiriichtunge vollstreckt ginn. Virdru waren Hiriichtunge 17 Joer laang ausgesat ginn.