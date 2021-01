Zanter August erhëlt sech den Alexej Nawalny an Däitschand vun der Attack mam Nervegëft Nowitschok. Ma elo wëll hien zeréck a Moskau.

De 17. Januar wäert de Kremlgéigner mat enger Maschinn vun der russescher Fluchgesellschaft Pobeda landen, wéi et e Mëttwoch op Twitter heescht. Den Ament ass de bekannten Oppositionellen nach an Däitschland. Hie gouf am August op Berlin geflunn, nodeems hien an engem Fliger a Sibirien Affer vun enger Gëftattack gouf. Laboen an Däitschland, Frankräich a Schweden hu confirméiert, dass hie mam chemeschen Nervegëft Nowitschok vergëft gouf. Hien huet sech vun de Suitte vun der Vergëftung erholl. D'Relatiounen tëscht Russland an Däitschland sinn zanterhier awer ugespaant.

Déi russesch Justiz wëll den Nawalny wéinst net erfëllte Bewärungsoploen am Prisong gesinn. Eng entspriechend Demande géif bei engem Geriicht zu Moskau virleien, wéi et weider op Twitter heescht. De Kremlchef Putin wier därmoosse rosen, "well ech d'Vergëftung iwwerlieft hunn, dass hien den zoustännegen Autoritéiten den Uerder ginn huet, eng Bewärungsstrof an eng echt ëmzewandelen". Den Nawalny weist awer drop hin, dass seng Bewärungsstrof schonn zanter dem 30. Dezember eriwwer wier.