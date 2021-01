Opnamen aus dem All weisen d'Ausmooss: Weltwäit goufen an de leschte Jore riseg Fläche Reebësch zerstéiert, virun allem duerch "Brand-Rodung".

Wéi d'Ëmweltorganisatioun WWF elo ausgerechent huet, sinn 43 Milliounen Hektar tropesche Reebësch eleng a 24 staark betraffene Gebidder zerstéiert ginn. Dat géif aus de Satellittendate vun 2004 bis 2017 ervirgoen. De gréisste Verloscht gëtt et am Amazonas an de Länner Brasilien, Kolumbien, Peru, Bolivien, Venezuela a Guyana. Eleng do goufen 18,3 Hektar Bësch zerstéiert.

Zum Verglach: Mir schwätzen hei vun enger Gesamtfläch bal esou grouss wéi Däitschland (35,7 Milliounen Hektar).

Haaptresponsabel ass déi kommerziell Landwirtschaft, déi mat Hëllef vu "Brand-Rodungen" weider Weed- an Akerfläche fir d'Produktioun vu Liewensmëttel schafen. Dat schreift d'Ëmweltorganisatioun an hirer e Mëttwoch verëffentlechter Etüd "Deforestation Fronts".