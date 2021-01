Et misst een alles dofir maachen, fir déi nuklear "Krichsofschreckung" weider ze verstäerken an dat mächtegst Militär opzebauen, esou de Kim.

Nordkorea hätt d'Pläng, fir en atombedriwwend U-Boot ofgeschloss, esou de Kim op der Staatstëlee. Mat esou enger Waff kéint ee bis un déi US-Amerikanesch Küst fueren an do ouni Virwarnung eng Attack lancéieren. Weider sollen awer och Rakéiten an aner Laangstreckewaffe weider ausgebaut ginn.

D'Relatioun tëscht den USA an Nordkorea wäert sech duerch den neie President Joe Biden veränneren. Mam Trump hat de Kim eng éischter gutt Relatioun. Den US-President konnt den nordkoreanesche Leader esouguer dovunner iwwerzeegen, fir d'Atomprogramm net weider auszebauen. D'Relatioun mam Biden ass dogéint méi kritesch, esou hat de Kim dësen als "Hond mat Tollwut" bezeechent, a fir de Biden ass de Kim just e "Verbriecher".