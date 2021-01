Den 19. Mäerz wäerte sech Aktivisten aus der ganzer Welt nees fir méi Klimaschutz staark maachen.

Och wärend der Pandemie wëll d'Beweegung "Fridays For Future" op d'Klima-Problematik opmierksam maachen. Eng 7. Kéier soll dowéinst am Mäerz uechter d'ganz Welt gestreikt ginn. Ënnert anerem wëll ee mat där Initiativ Drock maachen, fir d'1,5-Grad-Zil anzehalen. Donieft fuerderen déi Jonk d'Regierungen op, direkt ze reagéiere mat Moossnamen, fir d'Emissiounen ze reduzéieren.

An enger schrëftlecher Matdeelung heescht et vun de Klimaaktivisten, dass si sech schwéier gedoen hätten, wärend der Corona-Pandemie dëse Streik z'organiséieren. Ma well sech déi weltwäit Klima-Situatioun och wärend der sanitärer Kris verschäerft, hätte si sech zu dësem Schratt entscheet.

Et ass awer bis ewell net gewosst, wéi d'Protester oflafe wäerten. Zanter Woche schafft "Fridays For Future" un engem Hygièneskonzept.

Zanter hirer Grënnung am Joer 2018 kämpfe FFF géint d'Auswierkunge vum Klimawandel a fir eng méi streng a besser Klimapolitik. Virun allem jonk Mënsche sinn ëmmer nees op d'Stroosse gaangen, fir en Zeechen ze setzen.