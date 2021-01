D'Mataarbechter vun der Handgepäck-Kontroll um Berliner Fluchhafe BER kréie reegelméisseg Stroumschléi. Ëmmer nees kënnt et zu Rettungsasätz.

Et ass en éischter ongewéinleche Problem am Terminal 1. D'Mataarbechter vun der Firma Securitas kréie bei de Kontrolle mam Röntgenapparat fir d'Handgepäck ëmmer nees Stroumschléi. Der Gewerkschaft Verdo no wier et an Tëscht schonn zu 60 Virfäll komm, eleng 11 de 6. Januar.

D'Leit hätte staark Péng, en daaft Gefill an den Extremitéiten an et wier hinne dronkeg. Ëmmer nees misste Blesséierter an e Spidol transportéiert ginn. D'Police gesäit als Ursaach elektrostatesch Dechargen.

D'Police hätt d'Apparater iwwerpréift, d'Mataarbechter krute speziell Händschen an Antistatik-Schlësselunhängeren. Och nei Buedembeleeg an anert Aarbechtsgezei fir d'Personal wier nach eng Léisung, sou e Porte-parole vum Fluchhafen.

Dat geet Verdi net duer als Schutz a fuerdert dofir elo e Betribsstopp. Den Terminal 1 soll eriwwer an den Terminal 5 verluecht ginn, bis de Problem geléist wier.