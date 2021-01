Mikroplastik, also ganz kleng Partikelen aus Plastik, sinn e grousse Problem fir d'Ëmwelt.

Laang war net kloer, vu wou déi vill Partikelen hierkommen a wéi si sech esou wäit ausbreede konnten. Nei Erkenntnisser liwwert eng Etüd vun der Ëmweltschutzorganisatioun "Ocean Wise" an der kanadescher Agence fir Fëscherei an Ozeaner.

D'Fuerscher hu mat Hëllef vu Prouwen aus dem Arkteschen Ozean festgestallt, dass synthetesch Faseren 92% vun der Verschmotzung duerch Mikroplastik ausmaachen. Dovu waren 73% Polyester-Faseren.

D'Fuerscher vun der Universitéit vu British Columbia ginn dovun aus, dass d'Mikrofasere virun allem aus eise Wäschmaschinne kommen. Mikroplastik gouf an den ofgeleeënsten Deeler vun de Weltmierer entdeckt, souguer an der Fosse des Mariannes am westleche Pazifik, am Äis vun der Arktis an am Schnéi op de Pyrenäen.

Et hätt een iwwerzeegend Material, dass Privatstéit an Europa an Nordamerika d'Arktis duerch d'Wäsche verknascht. De Mikroplastik géif duerch d'Ofwaasser direkt an d'Mier geroden. Ocean Wise no kéinte sech bei enger eenzeger Wäsch aus engem Kleedungsstéck Millioune Fasere léisen.

D'Organisatioun weist drop hin, dass Kläranlagen dacks net gutt genuch ekipéiert sinn, fir Mikroplastik opzefänken. Et gëtt geschat, dass aus de Stéit an den USA a Kanada all Joer 878 Tonne Mikroplastik an d'Ëmwelt geroden.

D'Textil-Branche kéint sech méi engagéieren a Gezei produzéieren, aus där sech dës Bestanddeeler manner séier léisen. D'Regierunge kéinten dofir suergen, dass Kläranlagen eng méi modern Technik kréien a Privatstéit kéinten an hire Wäschmaschinnen e Filter benotzen.

Der Etüd no gouf an de leschte Joerzéngte weltwäit souvill Plastik produzéiert, wéi zanter dem Ufank vu senger Existenz. Bis 2025 rechent ee mat enger Hausse vun all Joer 4%.