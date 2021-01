Vum 13. Dag un ass de Risiko, sech mam Coronavirus ze infizéieren, ëm een Drëttel erofgaangen.

An der Etüd huet een 200.000 Israelien, déi geimpft goufen, mat 200.000 Leit am selwechten Alter verglach, déi net geimpft goufen. Déi éischt 12 Deeg gouf et bei béide Gruppe keng Ënnerscheeder, ma vum 13. Dag un ass de Risiko fir Leit, déi geimpft goufen, ëm 33 Prozent erofgaangen, fir sech mam Virus unzestiechen. Viru kuerzem hat hir Gesondheetsministesch nach gesot, datt den Infektiounsrisiko no 14 Deeg esouguer nach just bei 50 Prozent géif leien, dëst géif een awer just op virleefeg Date baséieren.

Et wier just e virleefegt Resultat, mat et géif awer Mutt maachen, heescht et vun de Fuerscher. Bis ewell goufen am Land 1,9 Millioune Leit mam Produit vu Biontech/Pfizer geimpft. Duerch esou eng Zuel war et och eréischt méiglech, fir esou eng Etüd ze maachen.

Obwuel Israel enorm séier weiderkënnt mam Impfen, klamme bei hinnen och d'Zuele vun den Neiinfektiounen. 17 Prozent vun de Leit, déi aktuell e schwéiere Verlaf vum Virus hunn, wiere kuerz virun hirer Infektioun mat der éischter Dosis geimpft ginn. Ronn eng hallef Millioun vun de gutt 9 Milliounen Awunner hu sech bis ewell mam Virus ugestach, 3.770 vun hinnen hunn dat net iwwerlieft.