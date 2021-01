De Regierungschef Michael Martin ënnersträich, dass de Staat hei kloer versot huet.

Et géif bedauert ginn, dass iresch Mammen an hir Kanner generatiounsiwwergräifend an Heemer schlecht behandelt goufen. E Rapport, deen en Dënschdeg publizéiert gouf, huet gewisen, dass an Heemer tëscht 1922 an 1998 ronn 9.000 Kanner gestuerwe sinn. A ganzer 18 Heemer goufe fir de Rapport Recherchë gemaach.

De Staat hätt hei kloer versot, esou de Martin. De Mortalitéitstaux bei Kanner, déi ausserhalb vun engem Bestietnis op d'Welt koumen an a staatlechen a kierchlechen Institutiounen ënnerbruecht goufen, ass duebel sou héich wéi bei Kanner, déi net an sou Heemer waren, esou de Regierungschef.

Weider geet aus dem Rapport ervir, dass jonk Fraen net genuch sexuell opgekläert goufen an deels net wossten, wéi a firwat se schwanger gi sinn. Déi jonk Frae goufe stigmatiséiert, si an hir Kanner goufe wéi Persoune behandelt, déi net Deel vun der Gesellschaft waren. De Rapport géif weisen, dass an Irland iwwert Joerzéngten eng fraefeindlech Kultur an Irland d'Iwwerhand hat.

Dacks goufen och Fraen, déi virun der Hochzäit schwanger gi sinn, an esou Heemer ënnerbruecht, dat ënnert dacks fuerchtbare Konditiounen. Dacks waren och emotional Mësshandlungen en Thema. D'Kanner goufen dacks direkt vun de Kanner getrennt a fir eng Adoptioun fräi ginn. Och an der Famill oder vum Partner goufen dës Fraen dacks ganz elle behandelt, dat mat Ënnerstëtzung vum Staat an der Kierch, esou de Rapport.