Eng Majoritéit am Representantenhaus huet fir eng weider Impeachment-Prozedur géint de President gestëmmt.

D'nächst Woch kritt d'Wäisst Haus mam Joe Biden en neie Locataire. Do virdru wëllen d'Demokraten den aktuelle republikanesche President Donald Trump awer nach ofsetzen, wat allerdéngs net evident dierft ginn.

D'Impeachment-Prozedur gouf zwar e Mëttwoch op de Wee bruecht, ma den Ausgang ass ongewëss.

Och eng Partie Republikaner hunn d'Resolutioun géint de Parteikolleg Trump gestëmmt. 232 zu 197 stoung et um Enn am Representantenhaus, domat ass den zweeten Impeachment géint den Donald Trump lancéiert.

Eng Première an der Geschicht vun den USA: Nach ni goufen et zwéi Versich en US-President ofzesetzen, dann och nach an enger Legislaturperiod.

Hannergrond ass d'Attack vun Trump-Supporter op de Kapital d'lescht Woch mat 5 Doudegen, fir déi den Donald Trump vu ville Leit Mat-Responsabel gemaach gëtt.

Hie muss goen, hien ass eng Gefor fir d'Natioun, sou d'Spriecherin vum House, d'Demokratin Nancy Pelosi.



Elo läit de Ball awer beim zweete Parlament, also beim Senat. Fir den Trump ofzesetzen ass eng 2/3 Majoritéit hei néideg.

67 vun 100 Senateure mussen also averstane si mat der Resolutioun, woubäi d'Demokraten 50 Memberen stellen. Och 17 Republikaner missten dem Donald Trump also déi rout Kaart weisen. Den éischten Impeachment 2019 am Kader vun der Ukrain-Kris war am Senat gescheitert.

Derbäi kënnt d'Fro vun der Zäit. De Spriecher vun der Majoritéit am Senat, de Republikaner Mitch McConnel huet scho Wësse gedoen, datt et onméiglech wier dëse Prozess, deen normalerweis Wochen dauert, nach virum Enn vun der Amtszäit vum Donald Trump ofzeschléissen.



Den Impeachment wier trotzdeem net just symbolesch, mä hätt och Konsequenze fir d'Zukunft. An der Resolutioun steet zum Beispill, datt den Donald Trump fir zukünfteg Regierungsmandater géing gespaart ginn.

An engem Video, deen e Mëttwoch den Owend publizéiert gouf, verurteelt den Trump iwwerdeems eng éischte Kéier offiziell d’Gewalt, déi et d’lescht Woch beim Stuerm op d’Kapitol gouf. Déijéineg, déi Gewalt ausgeüübt hätten, misste viru Geriicht kommen. Hie wier schockéiert an traureg iwwert dat wat virgefall ass, esou den Donald Trump.

Den Donald Trump