An enger Hiel op der Insel Sulawesi gouf d’Zeechnung vun engem Wëllschwäin entdeckt, déi viru méi wéi 45.000 Joer soll entstane sinn.

Et wier de fréiste Beweis, dass déi Regioun zu där Zäit scho vu Mënsche besidelt war, schreiwen d’Archeologen am Fach-Magazine "Science Advances".

Am Joer 2017 gouf d'Bild an der Leang-Tedongnge-Hiel entdeckt. Dës läit an engem ofgeleeënen Dall, dat ëmginn ass vu Fielsen aus Kalleksteen.

Op der Zeechnung z'erkennen ass e Wëllschwäin, dat mat donkelrouden Ockerpigmenter gemoolt gouf, 2 Handofdréck, wéi och weider Schwäin, déi deem grousse géintiwwer stinn.

Zanter zéngdausende Jore joen d'Mënschen dës Zort Sulawesi-Schwäin. Experten no sinn dës Déieren e wichtege Bestanddeel vu prehistoresche Konschtwierker aus där Regioun, virun allem wärend der Äiszäit.

Déi zweeteelsten Hiele-Molerei staamt och aus Sulawesi a gëtt op en Alter vun op d'mannst 43.900 Joer geschat. Duergestallt gëtt e Grupp vu Figuren (zum Deel Mënsch, zum Deel Déier), déi op der Juegd no Mamendéiere sinn.