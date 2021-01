Zu Langgöns an Däitschland koum et e Mëttwoch den Owend zu engem Brand, bei deem 2 Persoune blesséiert goufen an 13 Chihuahuae gestuerwe sinn.

Eng 64 Joer al Fra an e 66 Joer ale Mann konnten nach rechtzäiteg vun de Secouriste gerett ginn a goufe mat enger Dampvergëftung an d'Spidol bruecht. Éischten Informatiounen no soll d'Feier an der Kichen ausgebrach sinn. De Materialschued gëtt op ronn 30.000 Euro geschat. Et gëtt den Ament nach no der genauer Brandursaach gesicht.