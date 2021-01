D'Commemoratiounsplaz Buchenwald gouf Affer vun engem makabere Verhale vu Leit, déi do hire "Wanterausfluch" gemaach hunn.

E puer Leit hunn do tatsächlech d'Massegriewer benotzt, fir mam Schlitt ze fueren, sou d'Kritik vun der zoustänneger Stëftung en Donneschdeg. Visiteure sollte méi wierdeg mat den Doudegen ëmgoen an am komplette Beräich vum fréiere Konzentratiounslager an de Kierfechter all méiglech Zort vu Wantersport ënnerloossen.

"Sportlech Aktivitéite sinn e Verstouss géint d'Visiteursreegelen", sou nach d'Stëftung, déi fir Versteesdemech freet, well antëscht de Sécherheetsdéngscht erhéicht gouf an ee muss mat enger Plainte rechnen, wa géint d'Reegele verstouss gëtt.

D'Commemoratiounsplaz Buchenwald erënnert un déi ronn 54.000 Mënschen, déi do wärend der NS-Zäit ëmbruecht goufen. Am Ganze koumen iwwer 76.000 Männer, Fraen a Kanner an de Lagere Buchenwald a Mittelbau-Dora ëm d'Liewen, iwwer 340.000 Mënschen aus ganz Europa goufen an d'Lager an hir Ausselager verschleeft.