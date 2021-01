Iwwert eng Woch huet e 50 Joer ale Bäckermeeschter refuséiert ze iessen, well hie sech géint d'Expulsioun vu sengem Léierbouf wiere wollt.

Den 18 Joer ale Mann sollt nees zeréck a Guinea geschéckt ginn. En Donneschdeg huet de Bäcker aus Besançon voller Freed konnte matdeelen, dass sech seng Aktioun gelount hätt: "De Laye huet eng Openthaltsgeneemegung! Hie ka vun en Dënschdeg un nees schaffen", sou de Stéphane Ravacley AFP géintiwwer.

Et wier eng riseg Freed, eng grouss Victoire, fënnt de Fransous. Net nëmmen a Frankräich, mä och iwwert d'Grenzen ewech gouf an de Medien iwwert säin Hongerstreik beriicht. Schlussendlech huet dem Stéphane Ravacley säi Courage gewonnen - wéinst enger grousser Well u Solidaritéit, déi hien ausgeléist huet, schreift de franséischen Europapolitiker Raphaël Glucksmann op Twitter.

Le courage de Stéphane Ravaclay et la vague de solidarité qu’il a soulevé ont gagné: Laye est régularisé!

Merci à toutes celles, tous ceux qui ont signé, partagé, interpellé. Vous avez fait la différence!

Och hien hat béid Männer an engem oppene Bréif un de President Emmanuel Macron ënnerstëtzt. Den Opruff gouf iwwerdeems vu 40 bekannte Leit, dorënner Acteuren a Sänger ënnerschriwwen. Een dovu war d'Oscar-Gewënnerin Marion Cotillard ("La vie en rose").

Den 3. Januar hat säin Hongerstreik ugefaangen, fir d'Expulsioun vum Léierbouf ze verhënneren. Viru Kuerzem huet de 50 Joer ale Fransous missen an d'Spidol transportéiert ginn. Hien hu sech wärend Deeg just vu Britt erniert.