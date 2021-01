Fir op d'mannst 15 Deeg wäert de generelle Couvre-feu vun 18 Auer u gëllen. Op der Pressekonferenz goufen och weider Mesuren an Hëllefen annoncéiert.

De Virus verbreet sech weider aktiv am Land, sot de franséische Premierminister Jean Castex um Pressebriefing en Donneschdeg. Bis ewell hätt een awer keen dramatesch Ausbroch iwwert d'Feierdeeg kéinte gesinn. D'Situatioun wier ënner ze meeschteren, awer fragil.

Vum Gesondheetsminister Olivier Véran heescht et, datt een d'Wëssenschaft mobiliséiert hätt, fir déi brittesch Mutatioun vum Virus ze fannen. Et géif dann och zwee schwéier Fäll vun der südafrikanescher Variant ginn, eng zu Nantes an eng op der Ile-de-France. Et misst een elo alles maachen, fir datt d'Variante vum Virus sech méi lues verbreeden an net zu der primärer Variant a Frankräich ginn. Dowéinst hätt een och weider Mesuren decidéiert.

Déi nei Variant wier méi heefeg bei Kanner fonnt ginn, wéi déi net mutéiert Versioun vum Virus. Allgemeng wier déi brittesch Mutatioun 30 bis 70 Prozent méi ustiechend, wéi déi aner. Et géif een awer alles maachen, fir datt d'Schoulen net nees mussen zougoen, esou de Premier.

Mesuren an Hëllefen

Ënner anerem wäerten d'Konditiounen, fir a Frankräich anzereesen däitlech méi streng ginn. All Persoun, déi aus engem Net-EU-Land, areest, muss en Corona-Test maachen. Och Leit, déi aus de franséischen Exklave kommen oder zeréckkommen, mussen den obligatoreschen Test maachen.

Eng ganz streng Mesure ass datt de méi fréie Couvre-feu. Bis ewell huet een dëse just a Regioune mat héijen Infektiounszuelen op 18 Auer virgezunn, ma vun e Samschdeg un an dat fir op d'mannst 15 Deeg wäert dës Auerzäit fir dat ganzt Land gëllen. Sollten d'Zuelen awer elo weider dramatesch an d'Luucht klammen, wier d'Politik gezwongen, nees e Confinement auszeruffen, esou de Castex weider.

Sur l’ensemble du territoire métropolitain, le couvre-feu s’appliquera à compter de 18h00 à partir de ce samedi et pour au moins 15 jours. pic.twitter.com/sjAS3bLcJZ — Jean Castex (@JeanCASTEX) January 14, 2021

An de Schoule gëtt de Sportunterrecht dobannen ausgesat an och ginn et nei Richtlinnen an de Kantinnen. Et wëll ee verhënneren, datt sech d'Kanner aus verschiddene Klassen ze vill vermëschen. Ma net just fir d'Kanner an de Schoulen, ma och fir d'Studenten op den Unien ass et eng schwéier Situatioun. Esou wëll een emol d'Unzuel vun de Psychologe verduebelen an dësem Semester. Weider sollen d'Studenten dann och de Kontakt mat hire Proffen nees besser kënnen ophuelen. Dowéinst soll vum 25. Januar un begleete Coursen a klenge Gruppe fir d'Studenten aus dem éischte Joer nees méiglech sinn.

Den Finanz- an Ekonomiesminister Bruno Le Maire huet da weider Hëllefe fir déi franséisch Ekonomie an d'Geschäfter annoncéiert, fir datt och si gutt duerch d'Kris kënne kommen. Dat emol bis Juni 2021. Ënnert anerem goufen Direkthëllefen awer och Garantie bancaire vum Minister annoncéiert. Och déi sozial Laaschten, wéi Pensiouns- a Krankekeess, ginn fir all déi Entreprisen, déi zou sinn respektiv déi ënnert der Krise ze leiden hunn, bis op Weideres ausgesat. D'Aarbechtsministerin Elisabeth Borne ass dann och nach op d'Mesuren agaangen, déi d'Regierung geholl huet, fir den Entreprisen ze hëllefen, datt si keng Leit mussen entloossen, wéi den Travail partiell. Déi Mesure sollen nach zu 100 Prozent bis Enn Februar weider lafen, vum Mäerz u gëtt gekuckt, wéi vill Perten de Betrib gemaach huet an deemno kréie si méi oder manner finanziell Ënnerstëtzung.

D'Kulturministesch huet dann och präziséiert, datt d'Kinoen an Kulturetablissementer weider zou musse bleiwen, d'Politik de Secteur awer weider wéilt ënnerstëtzen.

Impfungen

Eng gutt Impfcampagne wier wichteg, seet de Jean Castex. Déi nei Vaccinen hunn eng duebel Effikassitéit, well se engersäits verhënneren, datt eng Persoun de Virus weidergëtt an anerersäits enger Persoun, déi sech awer ustécht, hëllefen, datt de Verlaf vun der Krankheet däitlech manner schlëmm ass. Dofir dierfe vum 18. Januar un och Persounen, déi duerch eng Virerkrankung zu enger Risikogrupp gehéieren, sech impfe loossen. Dës Leit kënne sech vun en Donneschdeg un umellen.