An Indonesien gouf et en Donneschdegowend eiser Zäit méi e staarkt Äerdbiewen, dat mat 6,2 Punkten op der Richterskala bewäert ginn ass.

Op verschiddenen Inselen am Archipel wiere Gebaier an de Koup gefall.

Bis ewell goufe 35 Doudesaffer confirméiert. D’Autoritéiten op der Plaz ginn awer dervun aus, dass de Bilan nach vill méi schlëmm wäert ausfalen, well vill Affer ënnert de Ruine vun den Haiser géife leien.

Fir d’Hëllefsekippe wier et ganz schwiereg an déi eenzel, méi entleeë Regiounen ze kommen, well vill Stroosse futti sinn.