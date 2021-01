En ass fir d'éischte Kéier digital an et geet drëms, online en neie President ze wielen. Wien d'Course maache wäert, ass nach op.

Nieft dem Ministerpresident vun Nordrhein-Westphalen Armin Laschet, stinn och nach den Ex-Uniounsfraktiounschef Friedrich Merz an den Aussepolitiker Norbert Röttgen zur Wal. Dës Online-Wal ass eréischt e Samschdeg de Moien um 9.30 Auer.

Donieft si Riede geplangt vun der Annegret Kramp-Karrenbauer, déi hiert Mandat als Presidentin opgëtt, vum CSU-Chef Markus Söder an der EU-Kommissiounspresidentin von der Leyen.

Hei geet et natierlech drëms, fir en Nofollger vum Annegret Kramp-Karrenbauer ze fannen an deen d'Partei an d'Era ouni d'Angela Merkel féiere soll. Prognosen, wien dëse Poste kéint kréien, si schwéier ze maachen, virun allem well et deen éischten digitale Walparteidag an der Geschicht vun Däitschland ass. Och d'Ëmfroe soen net wierklech vill aus, well hei Delegéierter wielen, an net d'Vollek an eben net méi an enger Sall vun dausende Leit, mä virun engem PC.

Et gëtt sech op alle Fall eng Stéchwal erwaart, well wuel kee vun den 3 Kandidaten iwwer 50% am éischte Walgang kommen dierft. Et geet een och dovunner aus, dass wuel de Friedrich Merz de Sprong an dës Stéchwal packe wäert. Am Joer 2018 huet hie jo just knapp géint d'Annegret Kramp-Karrenbauer verluer.

Bei Ëmfroe kommen iwwregens déi 3 Kandidate manner gutt ewech, wann et ëm de Poste vum Bundeskanzler geet. Dem Politbarometer vum ZDF no, géifen si all Kéiers knapp ënner 30% Zoustëmmung kréien. Hei ass et virun allem de Chef vun der CSU, de Markus Söder, dee mat 54% punkte kann. Och den SPD-Kandidat fir de Kanzler-Posten, den Olaf Scholz, kéim op 45%. De Bundesgesondheetsminister Jens Spahn (CDU) kéim op 32%.